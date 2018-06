Spaans modebedrijf Puig nu meerderheidsaandeelhouder Dries Van Noten

Dries Van Noten, het modemerk dat gesticht werd in Antwerpen in 1986, heeft een meerderheid van de aandelen aan het bedrijf Puig verkocht. Van Noten blijft op lange termijn een belangrijke minderheidsaandeelhouder, chief creative officer en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

'We zijn trots om het merk Dries Van Noten te verwelkomen in onze modefamilie naast Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Paco Rabanne. We kijken erg uit naar onze samenwerking met Van Noten en zijn team om het merk verder te ontwikkelen,' klinkt het bij Marc Puig, de voorzitter en CEO van het familiebedrijf.

Ook Dries Van Noten ziet het vennootschap zitten: 'Ik ben erg blij met dit nieuwe hoofdstuk van het bedrijf dat ik de voorbije dertig jaar heb gebouwd. Ik kijk ernaar uit om mijn werk als ontwerper verder te zetten naast Puig, een team dat ik heb leren kennen en een bedrijf dat ik altijd al respecteerde.'