Shoppen in Knokke: pop-upstores aan de Belgische kust

Eva Velazquez & Odile Jacobs Pop-Up

Eva Velazquez maakt mode van kleren met een verleden, Odile Jacobs verwerkt haar Afrikaanse roots in een kleurrijke wax-collectie. Deze zomer bundelen ze hun krachten in een gemeenschappeliijke shop (tot 20 augustus).

Emile Verhaerenlaan 10, evavelazquez.be, odilejacobs.be





Les Beiges à la Plage

Chanel trekt naar het strand met zijn make-uplijnen, zonnebrillen en de laatste creaties van parfumeur Olivier Polge (van 30 juli tot 19 augustus).

Zeedijk 749, chanel.com





Love Sundaily

Love Sundaily combineert zijn kledingcollectie in velours met items van andere Belgische labels. Zo ligt ook de pastelkleurige capsulecollectie van handtassendesigner Mieke Dierckx er in de rekken.

Kustlaan 44





Antiekmarkt A. Verweeplein

's Zomers komen de antiquairs van de Brusselse Grote Zavel met hun zilverwerk, schilderijen, meubelen, Chinese vazen, klokken en gravures naar Knokke (elke dinsdag in juli en augustus).

Alfred Verweeplein 1





Skateshop Curb

Ook de Gentse Curb Skateshop stalt zijn hardware, kleding en schoenen (Polar, Thrasher, Huf, Spitfire, Adidas, Nike SB...) tijdelijk uit aan zee (tot 15 oktober, 12-18u).

Dumortierlaan 19, curbskateshop.be





The List

De handbeschilderde zijden sjaals van D'Autan poppen deze zomer op bij The List, de jaarlijks weerkerende pop-up met de laatste design-, food- en techtrends. Ook Furnified laadde zijn scherp geprijsde ambachtelijke designmeubelen mee in de verhuiswagen (tot 30 september).

Zeedijk 738, facebook.com/thelistmag.online





Bali Beach Conceptstore

Eclectische mix van door Bali geïnspireerde kleding, accessoires, food, speelgoed en andere cadeautjes. Proef meteen ook de Bali Beach Frops, gluten-, lactose- en vetvrije (en dus caloriearme) ijsjes (tot 31 augustus).

Leopoldlaan 132, balibeach.be





Clouds of Fashion

De betaalbare, fleurige kledingcollecties en zomerse accessoires van Clouds of Fashion vind je deze zomer in Knokke én Oostende. In Knokke is er opnieuw de gesmaakte foodcorner met ruim terras dat uitkomt op het strand (tot 2 september).

Zeedijk 659, cloudsoffashionknokke.com





Ocean Drive

Shop je nieuwe zwemplunje van Ocean Couture en Shark Couture in ware Miami-stijl... Het voormalige Cosmo Hotel werd omgetoverd tot creatieve hotspot met streetart, (veelal Belgische) fashion, food en zomerse beats (tot 15 oktober).

Kustlaan 353





Vintage Voyage

Luxevintageshop Labellov (intussen ook offline gesetteld aan de Antwerpse Verlat-straat) brengt deze zomer twee weken lang designer-tassen en -accessoires naar de winkel van Essentiel in Knokke. Daarna volgen nog Amsterdam, Brussel, Gent en Leuven (van 2 tot 15 augustus).

Kustlaan 70, labellov.com





Brows & Brush

Voor je gaat flaneren op de dijk leggen Naomi en Jeanine je wenkbrauwen of beach hair perfect in de plooi (tot 9 september, donderdag-zondag, 11-19u).

Koningslaan 248, browwaxbar.be/knokke.php