Sfeerbeelden London Fashion Week: van betogers tot streetstyle modellen

Pers, influencers, buitenwippers, modellen, ontwerpers, demonstranten en toevallige passanten verzamelden in de straten van Londen om de nieuwe collecties te vieren of de norm uit te dagen. Onze fotograaf, Wouter Van Vaerenbergh, ging op pad en legde de fashion crowd in al haar glorie voor u vast.