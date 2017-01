Schiaparelli behoort opnieuw tot de groten

Het modehuis Schiaparelli werd in de jaren '30 opgericht door Elsa Schiaparelli, de grote rivale van Coco Chanel. Toen Chanel in 1954 helemaal back in business was na een onderbreking tijdens de oorlogsjaren, sloot Schiaparelli helaas de deuren.

Een aantal jaren geleden kocht Diego Della Valle, de Italiaanse eigenaar van het merk Tod, het huis Schiaparelli en deed het uit haar as herrijzen. Sedert 3 jaar is Schiaparelli opnieuw aanwezig tussen de groten.

En vorige week werd de inzet beloond met het fel begeerde en wettelijk beschermde label "Haute Couture". Het label wordt toegekend door de minister van Industrie, op voorstel van een commissie onder leiding van de Chambre syndicale de la couture aan modehuizen die exclusieve kleding maken op maat van elke klant.

Slechts 15 modehuizen mogen zichzelf Haute Couture huizen noemen: naast Schiaparelli zijn dat Chanel, Christian Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Giambattista Valli, Franck Sorbier, Adeline Andre, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Maurizio Galante, Stephane Rolland en Yiqing Yin.