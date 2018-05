Samenwerking Monki x RFSU: 'Dit lichaam heeft rechten'

De Monki x RFSU collectie maakt deel uit van Monki's missie om jonge vrouwen wereldwijd meer zelfvertrouwen te geven.

RFSU is de Zweedse non-profitorganisatie die jonge mensen informeert over onderwerpen als body rights en seksualiteit. Ze werd opgericht in 1933 en definieert 'body rights' als ieders recht om over zijn eigen lichaam en identiteit te beslissen.

'Naar onze ervaring wordt een trend sterker wanneer mensen de krachten bundelen. Tegenwoordig worden body rights wereldwijd besproken en onze samenwerking met Monki brengt body rights op internationale schaal extra onder de aandacht', aldus Hans Linde, voorzitter van RFSU.

Waarom koos Monki voor een samenwerking met RFSU?

Bij Monki geloven we heel sterk in het empoweren van vrouwen. Dat ligt aan de basis van alles wat we doen. Deze samenwerking met RFSU, een non-profitorganisatie met de missie om jongeren te onderrichten in seksualiteit en body rights, is een effectieve manier om jonge mannen en vrouwen aan te moedigen om trots te zijn op hun body rights. We willen meer mensen te bereiken met die boodschap.

Wat betekent het concept 'body rights' voor jullie?

Aangezien het onze missie is om jonge vrouwen te helpen met hun zelfzekerheid, willen we een inclusieve omgeving creëren waar iedereen welkom is en iedereen zichzelf kan zijn. Als modemerk hebben we de kans om bij te dragen aan het veranderen van de manier waarop vrouwen worden weergegeven in onze maatschappij. Aandacht schenken aan body rights past voor ons in dat plaatje.

Wie hoop je hiermee te bereiken?

Vooral jonge vrouwen rond de twintig shoppen bij ons, maar eigenlijk doen leeftijd en gender er niet toe. Iedereen is welkom bij ons.

Wat willen jullie bereiken met deze samenwerking?

De collectie draagt twee statements uit: 'This body got rights' en Handle with love and respect'. Deze twee krachtige zinnen zullen hopelijk een bewustzijn rond body rights aanwakkeren en jonge vrouwen - of iedereen die zich aangesproken voelt door de boodschap - aansporen om trots te zijn op hun body rights.

Hoe kan mode helpen om jonge vrouwen te empoweren?

Als merk zullen we altijd blijven werken aan onze missie. Daarom gaan we vaak nieuwe samenwerkingen en projecten aan, zoals onze samenwerkingen met Plan International, Lunette en The Cup Foundation. Deze organisaties corresponderen met onze waarden. Op onze website leggen we uit welke doelen we steunen en waarom we voor die projecten kiezen.

Welke eigenschappen van de millennials appreciëren jullie het meest?

De Monki-gemeenschap verwacht transparantie en als bedrijf verwelkomen en appreciëren we dat. We houden van de feedback, positief of negatief, omdat het betekent dat onze klant geëngageerd is en een verandering teweeg wil brengen. Samen met hen heeft Monki de kans om jonge vrouwen over gans de wereld te inspireren.

Is de jeugd in 2018 volgens jullie even idealistisch en dapper als de mei '68 jeugd?

Bij Monki zien we heel wat enthousiaste jonge vrouwen - en tot ons groot plezier ook jonge mannen - die waarden hoog in het vaandel dragen. Vandaag de dag, dankzij sociale media, kunnen jonge mensen hun ideeën en opinies op verschillende manieren verspreiden. We geloven heel erg in het belang van zo'n dialoog.

De collectie bestaat uit limited edition T shirts en draagtassen, met twee opvallende citaten: 'This body got rights' en 'Handle with love & respect'. De collectie is vanaf midden mei beschikbaar in de geselecteerde Monki winkels wereldwijd en online.

Op 25 mei opent Monki een nieuwe winkel in België. Deze keer is Gent aan de beurt.