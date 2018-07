De limited edition collectie van Rag&Bone en Eminem bevat vooral hoodies, T-shirts en ook een pet. 'Eminem is een ware legende', liet een tevreden CEO van het label Rag&Bone weten. 'Hij personifieert originaliteit. Met hem kunnen samenwerken was een inspirerende en geweldige ervaring', vertelde hij.

De collectie wordt vrijdag voorgesteld in een pop-up winkel in Londen. Een dag later is ze ook online beschikbaar via de webshop van Rag&Bone.