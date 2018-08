Ramona (37) ruilde zakenwereld in voor eigen label: 'Ik wilde er competent uitzien zonder erbij te lopen als stewardess'

Het gebeurt niet vaak dat iemand met tien jaar ervaring in de financiële wereld een boeiende job opgeeft om 'iets in de mode' te doen', lacht Ramona Wilmes. 'Ik heb altijd voor internationale zakenbanken en investeringsmaatschappijen gewerkt, onder meer in The City, het financiële hart van Londen. Ik ben een nerdy type. Ik vind die sector intellectueel uitdagend, bovendien was ik goed in wat ik deed. Toch begon het de laatste jaren te knagen: was deze omgeving mijn ultieme streefdoel? Geïnspireerd door de gedreven ondernemers die ik tijdens mijn carrière ontmoet had, besloot ik twee jaar geleden om een andere weg in te slaan en mijn eigen baas te worden.'

...