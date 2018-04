Raf Simons haalt inspiratie bij streetwear voor Calvin Klein eyewear collectie

Het ziet ernaar uit dat de trend van miniscule zonnebrillen, die we rechtstreeks overnamen van Rachel uit Friends, aan zijn einde komt. Naast Schnellebrillen, een Nederlands-Duits zonnebrillenbedrijf dat aan zijn opmars bezig is in de streetwearwereld, heeft nu ook Raf Simons zich op de futuristische trend gesmeten. Voor de nieuwe eyewear collectie bij Calvin Klein haalde hij zijn inspiratie rechtstreeks uit Charlie and the Chocolate Factory.

High-end of Streetwear?

Simons werkte aan streetwearcollecties met Adidas en Eastpak, en wordt met open armen ontvangen in de streetwearwereld. De designer stort zich al op de mode die de straten overneemt sinds het begin van zijn carrière. "Hij veranderde het perspectief van andere designers door high-end en streetwear op dezelfde catwalk te plaatsen," verklaarde David Casavant, de grootste Simons verzamelaar ter wereld.

Dat de grens tussen streetwear en high-end vervaagt, werd vorig jaar nog eens duidelijk toen Louis Vuitton besliste een lijn uit te brengen met skateboardmerk Supreme.

Raf Simons zette met zijn Adidas Ozweego in 2013 dan ook de deuren wagenwijd open voor merken zoals Louis Vuitton en Balenciaga. Dat Simons zich opnieuw op streetweargebied begeeft met deze eyewearcollectie is een slimme zet in het behouden van zijn street credibility.

205W38NYC

Samen met New Yorks bedrijf Marchon ontwerpt Simons een hele capsule brillen voor drie verschillende lijnen binnen Calvin Klein. De 205W38NYC is de eerste lijn optische brillen die Simons ontwerpt voor Calvin Klein, en het lijkt erop dat de CCO een leeg blad kreeg om zich op uit te leven.

Van de bekende 'fly-away' bruggen tot een bijna velourblauw montuur, de bril mag ook dit jaar een statement zijn. De exclusieve 205W38NYC-collectie zal enkel te koop zijn bij geselecteerde verkopers zoals Dover Street Market en Barney's.

Jeans

Kleins Jeans staat bekend als de betaalbare lijn, met voor elk wat wils. Met de collectienaam in het achterhoofd is het niet vreemd dat Simons zijn inspiratie haalde bij jeans voor de monturen van de zonnebrillen en optische brillen.

De kleuren en patronen doen denken aan een typische Calvin Klein jeans maar dan in een atypisch kleurenpallet. Daarmee gaat Simons in tegen de trend van de randloze monturen.

Calvin Klein

Glas is hip en dat trekt Simons door in zijn Calvin Klein collectie, waar hijhet montuur van de typische pilootbrillen laat vallen om het glas tot aan de wenkbrauwen door te trekken.

Een bril waarvan je duizelig wordt met tussen de twee ogen een groot logo van Calvin Klein.

De ronde vormen en plastic afwerking zoeken rechtstreeks de grens op tussen streetwear en high-end. Nu is het enkel nog afwachten waar we de brillen het eerst zullen zien: op straat of op de catwalk.

Yaell Monas