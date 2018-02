Outdoormerk Vaude wil koploper zijn in duurzaamheid: 'Winst maken met respect voor mens en milieu is ons doel'

Antje von Dewitz is de CEO van het familiebedrijf Vaude in het Zuid-Duitse Obereisenbach. Als outdoorspecialist wil Vaude ecologisch en ethisch verantwoord produceren. 'De voorloper in duurzaamheid zijn is niet altijd gemakkelijk, maar het is de enige manier waarop ik een bedrijf wil leiden.'