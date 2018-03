'Oudste winkel van België' ligt in Leuven en viert 290ste verjaardag

Sinds 1728 kunnen Leuvenaars hun schoenen kopen bij Mertens schoenen in de Mechelsestraat. Daarmee is de zaak volgens de huidige eigenaars - de achtste generatie in de familie Mertens - de oudste van het land.

Dit jaar viert de winkel haar 290ste verjaardag. Daarvoor pakt ze uit met twee unieke schoenen, een voor dames en een voor heren. Voor de dames werd een comfortabele sneaker ontworpen in geprint nubuckleder. Op de schoen staat een oud beeld in sepia gedrukt van de winkel anno 1910, dat Mertens schoenen al jaren gebruikt in zijn huisstijl. Voor de heren is er een klassieke cognackleurige schoen. In het leder werden het grondplan van Leuven en zes stadsiconen gelaserd, zoals de universiteitsbibliotheek en het standbeeld van de kotmadam op de grote markt.

