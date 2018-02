&Other Stories viert de vriendschap op Valentijn met dromerige collectie

Valentijnsdag bestempelen als het feest van de liefde en daar enkel romantische relaties in betrekken is vaak nogal beperkend. Daarom dat &Other Stories het over een andere boeg gooit en een ander soort liefde besluit te vieren: namelijk de liefde tussen beste vriendinnen. Of de Zweedse keten geluisterd heeft naar Leslie Knope van de Amerikaanse komische serie Parks and Recreation die 'Galentine's Day' in leven riep is onduidelijk, maar het resultaat mag er in ieder geval wezen.

De 'Rêve Éveillé'-lijn van &Other Stories omvat de sfeer en het mysterie van een Parijs boudoir waarbij nachtkleding wordt omgevormd tot kleding voor overdag. De pyjamatops, shorts, jurken, badjassen, tulbanden en slippers in zijde en tencel kunnen samen gedragen worden, maar ook gecombineerd met bijvoorbeeld je dagdagelijkse garderobe (op een jeans of met een paar sneakers) doet ze het goed. "Deze collectie is gemaakt om in geleefd, geliefd en gedroomd te worden", klinkt het bij het merk.

In lijn met de traditie is Valentijn ook een moment waarop & Other Stories probeert om verhalen over liefde en relaties te vertellen. Dit jaar staat vriendschap centraal in een fotoshoot in het hotel Le Meurice in Parijs, de thuisstad van een van de designateliers van het merk. De shoot werd gemaakt samen met muzikante Patricia Manfield en haar beste vriendin en manager Renata Di Pace.

Deze collectie werd gelanceerd voor Valentijn - een moment waarop liefdesrelaties in de verf worden gezet. &Other Stories wil dit jaar graag vriendschappen highlighten. Renata, jij bent naast de beste vriendin ook de manager van Patricia... hoe werkt zo'n vriendschap?

Renata: "Ik heb haar zeven jaar geleden in Napels ontmoet. Ze was een vriendin van een vriend. Toen ik naar Milaan verhuisde hebben we elkaar beter leren kennen - we huurden alletwee een appartement in hetzelfde gebouw, op dezelfde verdieping! In het begin waren we gewoon twee vriendinnen uit dezelfde stad die het probeerden maken op een nieuwe plek, maar toen ik haar eens een handje mocht helpen met fittings en organisatie tijdens de modeweken zijn we ook professioneel dichter naar elkaar gegroeid. Het duurde niet lang voor ik de planning van haar agenda begon over te nemen en zo ben ik ook haar manager geworden. Het is moeilijk om onze band uit te leggen. We vertrouwen elkaar volledig en weten wat het beste is voor elkaar."

Patricia: "Ik beschouw ons als een girl-power-duo. Onze relatie is best wel gek. De ene minuut hebben we het over zaken, de volgende drinken we een wijntje en bestaat het werk niet meer. Het klinkt ingewikkeld maar het maakt voor mij de dingen net gemakkelijker. Deze campagne bijvoorbeeld, het is werken, maar tegelijkertijd kan je dat werk doen met je beste vriendin. Dat is fantastisch."

'S ochtends wakker worden en een job kunnen doen waar je van houdt is een luxe. Hebben jullie tips voor mensen die hetzelfde willen bereiken?

Renata: "Probeer allereerst te achterhalen wat je echt graag wil doen in het leven. Leer daar vervolgens alles over, echt - wees een nerd, de eerste van de klas. En vervolgens moet je altijd in jezelf blijven geloven."

Patricia: "Maak jezelf niet wijs dat je alles op een rijtje moet hebben vanaf het moment dat je de schoolbanken verlaat. Geef jezelf de kans om te achterhalen wat je wil doen. Al is dat door eerst te ontdekken wat je vooral niet wil doen."

&Other Stories ziet de wereld in verhalen. Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? En wat is het boek dat je het meeste koestert?

Patricia: "Ik heb net 'Milk and Honey' van Rupi Kaur uitgelezen - ik hou van poëzie. Het boek dat ik het meeste koester is echter Medea, van Euripides. Dat is Griekse mythologie. Het verhaal maakte me nieuwsgierig naar hoe vrouwen in het verleden leefden en dachten."

Deze collectie omvat sleepwear. Wat vinden jullie er zo leuk aan?

Renata: "Het is ontzettend comfortabel...

Patricia: "...En het is ook de perfecte manier om eruit te zien alsof je niet te hard je best hebt gedaan... want dat is ook echt zo!"

Heb je tips voor mensen die misschien onzeker zijn om hun pyjama buitenshuis te dragen?

Patricia:"De styling is het belangrijkste. Draag je pyjama met een tof paar sneakers, werk de look af met een hoed, een goede jas en veel juwelen."

Wat zijn jullie plannen voor Valentijn?

Patricia: "Wachten op mijn prins op het witte paard natuurlijk."

Renata: "Wachten dus blijkbaar, al veronderstel ik dat we tijdens dat wachten naar de hamburgertent Shake Shack gaan om ons daar te realiseren dat die prins gewoon nooit zal opdagen."