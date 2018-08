Ontwerpster Marjan Storme: 'Het is belangrijk om Belgisch vakmanschap te steunen'

'Mijn producent is Andres, in Destelbergen, die ook de collecties van het Belgische Xandres produceert. Als starter is het niet vanzelfsprekend om in België te produceren. Toch vind ik het ontzettend belangrijk om Belgisch vakmanschap te steunen.'

Gaan winkelen is vandaag complexer dan ooit. Wat betekenen al die labels in je kleding of op voedingsproducten, en zijn ze wel even betrouwbaar? Waarom zou je afzien van goedkope ketens als heel wat dure merken evengoed in louche sweatshops produceren? Weet je eigenlijk wel wat er op je bord ligt, of wat je op je huid smeert? Is bio beter of ga je voor organic, en wat is nu eigenlijk het verschil? Wie weet wat het beste voor je is en hoe je moet navigeren in een bos vol onheilspellende berichten en goedbedoeld advies? Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wel beter wìl consumeren, maar dat we gewoon niet weten hoe. Ontdek daarom onze gids bewust consumeren.