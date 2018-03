Ontwerper Tom Van Der Borght cureert expo more=more en viert het ontstaan van Breedbeeld

Het thema van more = more is 'overdaad'. Dat vertaalt zich ook in de opstelling: werken worden naast, door en op elkaar geplaatst, er wordt met kleuren en texturen gewerkt en details worden extreem opgeblazen tot muurhoge prints. Zo ontstaat een dialoog tussen de werken en komen nieuwe betekenissen naar boven.

BREEDBEELD

De tentoonstelling viert de transformatie van het Centrum voor Beeldexpressie, een ledenorganisatie die steun, advies, begeleiding, vorming en exporuimtes biedt aan Vlaamse niet-professionele filmmakers, fotografen en mediakunstenaars.

Dat Centrum verandert van naam (BREEDBEELD), maar vooral ook van profiel: de drempel van het lidmaatschap valt weg, en BREEDBEELD wordt een open steunpunt voor alle cineasten, fotografen en mediakunstenaars.

Gelaagdheid

De curator van de expo is Tom Van Der Borght, de modeontwerper die ook al een videoclip voor een nummer van The Van Jets maakte. 'more = more gaat voor mij over gelaagdheid, het ontdekken van verborgen elementen, het verleggen van gangbare grenzen en normen', zegt Van Der Borght.

'Het verwijst voor mij ook naar de ingesteldheid van de kunstenaar: het kunstenaar-zijn ligt niet in een diplomering, of normering, maar zit in elk van ons als potentieel. Het gaat over het hebben van een open, kwetsbare en genereuze intentie en houding in je werk.'