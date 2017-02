Ontwerper met Mexicaanse roots spreekt zich uit tegen Trump op New York Fashion Week

Het ziet ernaar uit dat deze editie van New York Fashion Week de kans om te reflecteren over de huidige staat van Amerika niet links laat liggen. Raf Simons toonde zich tijdens zijn debuut voor Calvin Klein solidair door witte bandana's uit te delen als teken van 'eenheid, inclusie, hoop en aanvaarding'. De show begon en eindigde ook op de tonen van This is not America, een nummer van David Bowie.

Raul Solis, ontwerper van zijn eigen merk LRS, reageerde ook op het Amerika van Trump tijdens zijn show. Modellen werden de catwalk opgestuurd in witte onderbroeken met de boodschappen 'No Ban No Wall' en 'Fuck Your Wall'. Klare taal dus.

Solis ziet de muur als een dringend én persoonlijk politiek probleem. 'Mijn familie is Mexicaans en sommigen zijn moeten emigreren naar de Verenigde Staten, dus dit issue is zeer persoonlijk voor mij. Ik zou mijn collecties niet kunnen presenteren als ik niet de kansen had gekregen in dit land om me te ontplooien als modeontwerper.'

De kracht van mode

New York wordt omschreven als een echte melting pot aan verschillende culturen. Het zou dus 'een gemiste kans zijn om het platform dat ik aangeboden kreeg niet te gebruiken om in dialoog te gaan over de huidige problematiek', klinkt het. 'Ik denk dat we een grote verantwoordelijk hebben om onze stem te laten horen en actie te ondernemen. De mode-industrie is altijd al een vooruitsturende kracht geweest op gebied van cultuur en het veranderen van perceptie. Mode en de boodschappen die het uitdraagt hebben generaties veranderd.'

De ontwerper liet zich voor zijn nieuwe AW17 collectie inspireren door de rebelse jeugd en een sfeer die hij zelf 'S&M romantic' noemt. Hij wil de seksuele bevrijding van de vrouw vieren in tijden waarin de vrouwelijke rechten onder druk staan. Zijn liefde voor de bruisende creativiteit van New York werd benadrukt door looks die aanvoelen als een viering van creatieve rebellie in tijden van een onderdrukkend klimaat.