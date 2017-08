Ontmoet Erdem, de ontwerper die binnenkort met H&M en Baz Luhrmann samenwerkt #ERDEMxHM

De volgende exclusieve designersamenwerking van modeketen H&M zal met Erdem Moralioglu zijn, de populaire ontwerper uit Londen. Een keuze om naar uit te kijken, want deze ontwerper slaagt erin oerklassiekers als bloemen, kant en romantiek heruit te vinden op een bijzonder frisse manier.

Gefascineerd door vrouwenmode

Erdem Moralioglu, geboren in 1977, is een Canadese ontwerper met Turkse roots. Toen hij ongeveer vier jaar oud was, tekende Erdem al vrouwen. 'Het was altijd een taille en een rok', herrinert hij zich in een interview met The Talks, 'Ik weet nog dat mijn ouders me meegenomen hebben om The Nutcracker te zien en ik heb alleen de vrouwelijke cast getekend. De jongens deden mij niets.'

Erdem zijn liefde voor mode is ontstaan dankzij zijn tweelingzus: 'Ik ben opgegroeid met een vrouwelijke versie van mezelf. Door mijn tweelingzus te bestuderen, kijken hoe ze zich kleedde en hoe ze haar gedroeg, raakte ik gefascineerd door vrouwenmode. Ik ben niet seksueel aangetrokken tot vrouwen, maar ben geobsedeerd door hun looks.'

Als kind verslond Erdem al het nieuws over mode: 'Ik zag het werk van Yves Saint Laurent of Chanel en ik begreep dat er een wereld was die heel erg ver weg was van waar ik woonde, in de buitenwijken van Montreal. Ik begreep dat er een wereld was waar mensen kledij maakten. En ik wist vanaf een zeer vroege leeftijd dat het een wereld was waar ik deel van wou uitmaken.'

Gedurfde en ongewone combinaties

Erdem studeerde mode in Canada en Engeland en behaalde in 2003 zijn masterdiploma aan het Royal College of Art in Londen. Na zijn studies werkte hij in New York samen met Diane Von Furstenberg. In 2005 richtte hij uiteindelijk zijn eigen label op in Londen. In korte tijd werd hij een bekende naam: zijn mix van gedurfde en ongewone kleurcombinaties, zijn weelderige snit, complexe digitale bloemenprints en een vleugje borduurwerk viel in de smaak.

Erdem is geliefd bij sterren als Marion Cotillard, Michelle Williams, Emma Stone en Sarah Jessica Parker. Ook de Britse Hertogin van Cambridge, Kate Middleton, is een grote fan van zijn werk.

Naast zijn collectie voor dames, heeft Erdem voor H&M nu ook voor de eerste keer zich gewaagd aan een herencollectie. 'Ik wil mijn werk op een compleet nieuwe schaal te verkennen', zegt de ontwerper.

Mode als storytelling

Erdem gelooft in de kracht van schoonheid, het verkennen van historische referenties en persoonlijke verhalen in elk stuk dat hij maakt. Zijn aanpak start altijd met verhaal: 'Het gaat telkens over een vrouw, wie zij is en wat er met haar gebeurd is. Ik wil haar als een levend personage op mijn catwalk opvoeren. De Erdem-vrouw is iemand die in mijn hoofd en in mijn schetsboeken bestaat. Het wordt heel interessant als je naar New York gaat en je ziet iemand jouw jurk dragen. Misschien is het een dokter, of een jonge vrouw, of een tachtiger. Ze is zoveel verschillende mensen. Maar ze bestaat.'

Voor ERDEM x H&M zal hij de ontwerpthema's uit enkele van zijn meest gevierde collecties reflecteren en herinterpreteren. De toonaangevende filmmaker Baz Luhrmann, bekend van het flamboyante Moulin Rouge! en recent de bombastische Netflixreeks The Get Down , brengt de collectie tot leven met zijn unieke manier van storytelling. 'Voor mij draait mode altijd om meer dan alleen kleding, het is een vorm van expressie - een alleenstaande kunstvorm', laat de cineast weten. 'Luhrmann is één van de belangrijkste verhalenvertellers van onze tijd', vertelt een enthousiaste Erdem.