Ondernemer Ellen Kegels: 'Ik kan het mij nu veroorloven om mijn mails enkele dagen niet te lezen'

Ellen Kegels is het brein achter het fairtrade wolmerk LNKnits. Als jonge ondernemer brak ze door met handgemaakte mutsen en sjaals van baby-alpacawol uit het Andesgebergte. Kegels werkt daarvoor samen met Peruaanse inwoners en ziet erop toe dat ze een eerlijk loon krijgen. Ondertussen schreef ze drie boeken met brei- en haaktips én een kookboek. Via haar reizen naar Peru maakte ze kennis met de lokale gastronomie die haar inspireerde om een eigen superfoodslijn en -boek te lanceren.

Wat was de beste zomer van je leven? Waarom?

ELLEN KEGELS: Het klinkt misschien melig, maar toch wel deze zomer. Ik ben begin juni burgerlijk getrouwd met de liefde van mijn leven, Nick. En begin september trouwen we nog eens in het wit. Het is ook mijn eerste zomer als mama. Ik amuseer me kostelijk met mijn dochtertje Lucy en probeer nu zoveel mogelijk bij haar te zijn.

Welke zomer heeft je leven veranderd? Waarom?

KEGELS: Ik geloof de zomer van 2014. Ik zat toen zo slecht in mijn vel, was compleet overwerkt en volledig op. Toen heb ik besloten om het roer om te gooien. Ik ben nog steeds trots op wat ik sindsdien allemaal verwezenlijkt heb en pluk er vandaag nog altijd de vruchten van.

Wat is je ultieme zomerboek?

KEGELS: Ik ben om eerlijk te zijn geen echte boekenwurm, nooit geweest. Momenteel heb ik er ook geen tijd voor. Ik lees wel graag de boeken van Goedele Leysen, daar heb ik in het verleden veel aan gehad.

Heb je ooit een zomerlief gehad?

KEGELS: Ik had wel eens vriendjes tijdens de zomermaanden, maar helaas liep het altijd spaak eenmaal het winterseizoen begon. Mijn man daarentegen heb ik in de winter leren kennen, ik wist dat hij een blijver was. (lacht)

Wat is je favoriete zomerbestemming?

KEGELS: Zonder twijfel de Algarve in Portugal. Mijn zus woont daar met haar vriend en twee zoontjes. Ze runnen er de bed and breakfast 'One Life Lodge' en organiseren surfkampen voor vrouwen. Samen met mijn man trek ik een paar keer per jaar richting de Atlantische Oceaan om uit te waaien, te surfen, lekker te eten en simpelweg te genieten.

Vertel ons over een klein, geheim adresje in het buitenland dat je kent.

KEGELS: La Cantarana, de beste cevicheria (visrestaurant, nvdr.) in Barranco, Peru.

Waarheen trek je deze zomer?

KEGELS: De zomermaanden zijn altijd erg druk bij LNKnits, dus we trekken meestal voor en na de zomer richting de Portugese Algarve. In september gaan we voor bijna twee weken, een recordaantal dagen vakantie voor mij.

Zonneklopper of schaduwzoeker?

KEGELS: Als het zoals de laatste paar weken meer dan 35 graden is in België, zal je me niet in de zon vinden. Ik smeer mij altijd in met factor 50. Ik kan wel genieten van het ochtend- en avondzonnetje.

Staan er speciale projecten of gebeurtenissen op je planning deze zomer?

KEGELS: Ja, onze trouwfeesten. Ons burgerlijk trouwfeest was zalig. Het regende pijpenstelen, maar dat zorgde er net voor dat we om 19 uur al stonden te dansen tot een gat in de nacht. Hopelijk is het op 1 september ietsje droger, al mag de ambiance even geweldig zijn.

Wat is je favoriete zomerfestival?

KEGELS: Extrema outdoor Belgium, dat is een jaarlijkse date met mijn man. We dansen de hele dag en avond door op de beste techno beats. Love it! Ik kijk al uit naar volgend jaar.

Wat is de grootste vestimentaire zomerblunder volgens jou?

KEGELS: Alle schoenen met vals of echt bont. Dat wordt toch smerig?

Kan je, eenmaal op vakantie, makkelijk ontspannen?

KEGELS: Toch wel. LNKnits is een gevestigde waarde geworden en we hebben echt een fantastisch team waarop ik kan betrouwen. Ik kan het mij meer dan ooit veroorloven om mijn mails enkele dagen niet te openen. Mijn man heeft ook een eigen zaak waardoor de weken thuis erg hectisch en druk zijn, het is elke keer opnieuw aftellen om op vakantie te vertrekken.

Het leukste terras?

KEGELS: Cabanas, een heerlijk restaurantje in Budens, Portugal. Met de voetjes in het zand en zicht op zee kijken naar de ondergaande zon.

Aan welke ijssmaken kan jij niet weerstaan? / Welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

KEGELS: Ik eet normaal geen zuivel, maar voor ijsjes zondig ik graag. Mijn favoriet is Pistache. Sabayonijs zou voor mij nog uitgevonden mogen worden.

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

KEGELS: Een LNKnits stuk voor de frissere zomeravonden. Komt altijd van pas.

Je favoriete soort reis?

KEGELS: Naar Kalon Surf in Costa Rica. Een luxe surfkamp met vier uur per dag begeleide surflessen, heerlijk eten, leuke mensen en een prachtige omgeving. Ik ben van plan om er volgend jaar voor de derde keer naar toe gaan samen met mijn man.

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit meebracht?

KEGELS: Een prachtige handgemaakte mini-dreamcatcher uit Portugal die lange tijd boven het wiegje van mijn dochter heeft gehangen.

Grappigste reisanekdote?

KEGELS: Tijdens mijn laatste surfvakantie in Costa Rica waren mijn lichaam en gezicht enorm verbrand. Ik moest bijgevolg altijd met een surfpet en een full wetsuit surfen. De foto's naast iedereen in bikini zijn hilarisch. Geen enkele zonnecrème hielp omdat de zon daar zo fel is.