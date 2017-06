Olivier Rousteing van Balmain ontwerpt balletoutfits voor Opéra de Paris

Gigi Hadid en Kendall Jenner worden voor even ingeruild door de ballerina's van Opéra de Paris. De opvallende ontwerpen van Olivier Rousteing vinden namelijk hun weg naar de planken aan de lichamen van de meest sierlijke dansers van Parijs.

Voor de balletopvoering Renaissance van Choreograaf Sébastien Bertaud maakte Rousteing outfits die qua look meteen aan zijn creaties voor Balmain doen denken en toch ook de typische balletgeschiedenis oproepen.

Modern X klassiek

Bertaud benaderde de ontwerper omdat hij zijn werk voor Balmain bewondert. De manier waarop Rousteing een moderne bries doorheen het iconische modehuis Balmain laat waaien noemt de choreograaf enorm inspirerend. Dat is precies wat Bertaud wil bereiken met zijn choreografieën voor het ballet van Parijs. 'Ik wilde een hedendaags ballet voorstellen. Als choreograaf vind ik het mijn verantwoordelijkheid om keuzes te maken die onze eigen identiteit de toekomst instuwen. Ik vroeg me af welke ontwerper de juiste match zou zijn voor deze fantastische institutie en voor mij is Olivier die persoon.'

Girl Power

In de voorstelling van Bertaud nemen de vrouwelijke ballerina's een meer leidende rol dan in de klassieke balletopvoeringen. De choreograaf voelt dan ook een link tussen de modellen van de Balmain Army en zijn ballerina's in dominante rollen. 'Mijn balletgezelschap is, op een bepaalde manier, een klassiek leger. Het gaat om een nieuwe generatie en nieuwe energie', licht Bertaud toe.

Een bericht gedeeld door OLIVIER R. (@olivier_rousteing) op 12 Jun 2017 om 8:05 PDT

Glamour

Voor de outfits liet de ontwerper zich inspireren door de Balmain herfstcollectie van 2012, die op haar beurt geïnspireerd was door de Fabergé eieren. 'Ik wilde zoveel mogelijk glamour als mogelijk', klinkt het.

Meer info over de voorstelling via operadeparis.fr