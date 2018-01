Noorwegen bereidt verbod pelsdierenfokkerij voor

Het besluit volgt uit afspraken van de conservatieve regering van premier Erna Solberg met coalitiepartner de Liberale Partij. De Noorse dierenrechtenorganisatie NOAH zegt in een reactie blij te zijn met het besluit. NOAH noemt de pelsdierenfokkerij een 'wrede business die niet meer van deze tijd is.'

Lage landen

In december 2016 werd in Nederland de nertsenfokkerij al verboden, na een besluit uit 2013 dat werd aangevochten tot aan de Hoge Raad. Die besloot uiteindelijk dat de Nederlandse nertsenfokkerij, qua omvang ongeveer vergelijkbaar met die in Noorwegen, voor 2024 moeten stoppen. In België, dat nog geen twintig bedrijven telt, is de nertsenfokkerij nog wel toegestaan. De nertsenkwekerijen worden enkel nog onder een uitdoofscenario gedoogd.

Pamela Anderson schreef in december nog een brief aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), waarin ze haar bezorgdheid uitdrukt over het uitblijven van een concreet voorstel voor een verbod op de kweek van pelsdieren voor bontproductie in Vlaanderen.

Minister Weyts reageerde als volgt: 'Wie kan Pamela iets weigeren? Er ligt zoals beloofd een voorstel bij de Vlaamse regering. Daar wordt nu over gediscussieerd. De doelstelling is duidelijk: dieren slachten alleen voor hun pels is niet meer van deze tijd, dat moeten we dus stopzetten.'