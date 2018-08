Nina Ricci lijft Antwerpse modeacademie alumnus Rushemy Botter in

Als creatieve directeurs van Nina Ricci zullen Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh verantwoordelijk zijn voor de prêt-à-portercollecties van Nina Ricci. Hun eerste collectie voor het in 1932 opgerichte modehuis - sinds 1998 in handen van de Spaanse groep Puig - zal de pre-fall collectie van 2019 zijn. Op de eerste show onder de creatieve leiding van het duo is het wachten tot maart 2019, wanneer ze tijdens de Parijse modeweek hun ontwerpen voor het volgende herfst-winterseizoen zullen tonen.

Vrouwelijkheid

'Hun universum drukt een passionele kracht uit, oprechtheid en de vrijmoedigheid die eigen is aan hun generatie', verklaarde general manager Charlotte Tasset in een persbericht. Samen met de natuurlijke liefheid en poëzie die ook in hun visie aanwezig is, zal die unieke creatieve geest gestalte geven aan de nieuwe Nina Ricci-vrouw.'

We voelen ons enorm geïnspireerd door de frisse, vrouwelijke en subtiele code die van Nina Ricci zo'n prachtige ode aan vrouwelijkheid maken. Botter & Herrebrugh

Botter en Herrebrugh zeggen zich vereerd te voelen: 'We voelen ons enorm geïnspireerd door de frisse, vrouwelijke en subtiele code die van Nina Ricci zo'n prachtige ode aan vrouwelijkheid maken. We willen een graag een nieuwe en eigentijdse wind doen waaien: moeiteloos maar toch gesofisticeerd, sterk maar positief.'

Belofte

Botter is geboren in Curaçao en groeide op in Amsterdam. Na een modeopleiding in Arnhem startte hij aan de Antwerpse modeacademie. Daar kaapte hij in juni 2017 in een klap vijf awards weg voor zijn afstudeercollectie. Naast de Ann Demeulemeester Award, de Flanders DC Award, de Dries Van Noten Award en de Belmodo Award nam hij toen ook de Knack Weekend Award mee naar huis. Enkele maanden later werd Botter tot 'Most Promising Graduate' uitgeroepen op de eerste editie van de Belgian Fashion Awards.

Ook in het buitenland liet de erkenning niet lang op zicht wachten. In april won Botter won samen met zijn partner en oud-leerling van het Amsterdam Fashion Institute Lisi Herrebrugh tot de Première Vision Grand Prize tijdens het 33e Hyères International Festival of Fashion and Photography, terwijl het duo het dit jaar ook tot de finale ronde van de LVMH Prize 2018 schopte.

Botter liet vorig jaar al weten zijn eigen label eventueel te willen combineren met een functie bij een groot modebedrijf.

Verrassing

Botter lanceerde vorig jaar samen met Herrebrugh zijn eigen mannenlabel. Hij liet toen al weten dat label eventueel te willen combineren met een functie bij een groot modebedrijf. Dat hij zich nu over vrouwenmode ontfermt, is weliswaar een verrassing. 'Op de academie heb ik weleens geprobeerd om iets voor vrouwen te schetsen', vertelde hij Knack Weekend vorig jaar, 'maar dat voelde heel onnatuurlijk aan.'