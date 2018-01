Nieuwe conceptstore Ramòn focust op slow fashion en duurzaamheid

Antwerpen is een nieuwe shop rijker. De conceptstore Ramòn zet zowel kleinschalige, Belgische merken als internationale ontdekkingen in de kijker. Zaakvoerster Ramona Stoica zet vol overtuiging in op duurzaamheid en slow fashion. Ze startte in 2016 haar eigen label Helder, een duurzaam en honderd procent Belgisch merk dat ze ook zal verkopen in haar winkel.

'Ik blijf geloven in een toekomst waarin modelabels hun verantwoordelijkheid opnemen en ook consumenten inzien dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken. Want duurzaamheid speelt op verschillende vlakken. Dat gaat zowel over het aankopen van minder stuks, als het oog hebben voor materialen en stoffen', licht de zaakvoerster toe.

Voor de nieuwe collectie van Helder vond ze inspiratie bij het kleurenpallet van 'Midnight Gardens'. Dat resulteerde in een kleine collectie met unieke stuks die zowel vrouwelijk als stoer zijn.

Naast Helder heeft Ramòn een vast aanbod van labels, die maandelijks worden aangevuld met ontdekkingen uit binnen- en buitenland. In de nieuwe conceptstore kan je onder meer stuks van Eline Van Ree, Giul knitwear, Catalina J., Johny be good en Jasmien Witvrouwen vinden.