Nenah De Coninck schaart zich achter Cleane Kleren-campagne: 'Samen kunnen we het verschil maken'

Gent Fair Trade sloeg de handen in elkaar met Stad Gent en Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum om eerlijk textiel op de kaart te zetten in Gent. Tijdens de Fair Fashion Talk #4 werd de vraag gesteld: 'Fair Wear, Fairtrade, Fair Trade... Wat is dat nu, eerlijk textiel?'. Tijdens de Fashion Talk was er ook een verrassende aanwezige: Gentse beloftevolle hordeloopster Nenah De Coninck kondigde aan dat ze de #CleaneKleren-campagne ondertekende.

Hoe kwam je erbij je aan te sluiten bij de #CleaneKleren-campagne en waarom vind je het een belangrijke campagne?

Delen De cleane-kleren campagne sluit perfect aan bij mijn waarden en normen.

Nenah: 'Ik kwam een tijdje geleden in contact met Gent Fair Trade in verband met de Cleane Kleren-campagne. Ik zocht via Google naar meer informatie en besefte dat er heel wat factoren meespelen vooraleer je van 'cleane' kleren kan spreken. Ik stond er nooit echt bij stil hoe de kledingindustrie het welzijn van onze fauna en flora beïnvloedt. Ik vond het een mooi initiatief en omdat ze dit jaar focussen op cleane sportkledij besliste ik om me hierbij aan te sluiten. Als atlete van hoog niveau geloof ik ook in een cleane sport, de cleane-kleren campagne sluit dan ook perfect aan bij mijn waarden en normen.

De campagne is volgens mij belangrijk om een zekere buzz te creëren. Van vandaag op morgen kunnen we de problemen die zich over de decennia heen hebben ontwikkeld niet oplossen, maar ik geloof wel dat we stap voor stap, op lange termijn, een verschil kunnen maken.'

Wat betekent dat engagement voor jou?

Nenah: 'Ik zie dit engagement als een startpunt en een enorme stimulans om me te blijven engageren voor cleane kleren in de sport, en ook daarnaast. Ik begrijp dat het niet eenvoudig is en ik besef ook dat ik alleen de wereld niet ga veranderen. Ik geloof wel in zelf je verantwoordelijkheid nemen en ik hoop dat ik hiermee andere mensen kan inspireren en overtuigen dit ook te doen.'

Heb je de indruk dat er veel keuze is in de eerlijke sportkledingmarkt? Of net niet?

Nenah: 'Neen, helemaal niet. Er zijn sowieso al niet zoveel kwalitatieve sportmerken en het is ook heel moeilijk om na te gaan hoe eerlijk een kledingmerk nu eigenlijk is. Heel veel grote winkelketens waarvan de kledij niet clean en eerlijk gemaakt wordt, starten tegenwoordig ook een sportkledinglijn. Doordat deze ketens al zo populair zijn, worden hier dus heel veel kleren gekocht. Daarnaast is deze sportkledij meestal niet echt comfortabel om een lange, intensieve training in af te werken.

Delen Het zal nooit perfect zijn, maar samen kunnen we al een heel groot verschil maken.

Ik ben dus enorm blij en trots dat ik de kleding van 4254, een 100% Belgisch sportkledingmerk van Elodie Ouedraogo en Olivia Borlee, kan en mag dragen. Het zal nooit perfect zijn, maar als iedereen hier over zou nadenken, zouden we samen al een heel groot verschil kunnen maken.'