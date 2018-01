Na de film is er nu ook een kledinglijn voor patsers

'We waren er snel van overtuigd dat deze film een bepaalde groep zou aanspreken. De mensen waarop Adil & Bilall zich voor deze film door hebben laten inspireren', zegt CNR Brands verantwoordelijke Dirk Timmerman aan Het Laatste Nieuws. 'We konden niet aan de verleiding weerstaan om er een heuse Patser Shop rond te maken.'

Hendrik Verthé, verantwoordelijke bij A Team Productions, is tevreden met de samenwerking met CNR Records. 'Het is een bedrijf dat zich naast hun artiesten zoals Lost Frequencies, Regi, Gers Pardoel, Niels Destadsbader en Van Echelpoel verder verdiept in uitbreidingen op entertainmentmerken en 'Patser' was hier het ideale format voor.'

De collectie werd ontworpen door Nina Caspari, Pasprint en tekenaar Jangojim. Caspari zelf is de styliste van de film 'Patser'. In de collectie kunt u T-shirts met dertien prints terugvinden, alsook sweaters, joggingbroeken, snapbacks, mutsen en 'Patser'-bombers uit de film. De lijn is te koop via dePatsershop.