Modeontwerper Tim Van Steenbergen: 'Mijn strafste stukken zijn tijdloos'

Tim Van Steenbergen: 'De mode-industrie is totaal verzadigd. Het is moeilijk om je als ontwerper nog te onderscheiden. Ik wil opnieuw maken waar ik goed in ben en me focussen op kwalitatieve signatuurstukken. Voor mij hoeft het niet meer, elk seizoen een totaal nieuwe collectie ontwerpen. Ik ging door mijn archief en zag dat mijn strafste stukken tijdloos zijn én dat de vo...