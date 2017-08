Modemerk Proenza Schouler steekt Planned Parenthood hart onder de riem met poëtische video

Planned Parenthood is de Amerikaanse non-profitorganisatie die staat voor veilige en betaalbare seksuele gezondheid en gezinsplanning. De organisatie gelooft in het recht van ieder individu om zijn of haar voortplanting zelf te beheren. Ze helpen mensen ongeacht inkomen, leeftijd, seksuele geaardheid of land van herkomst. De Amerikaanse non-profit gezondheidsorganisatie biedt onder meer seksuele voorlichting aan, spoort seksueel overdraagbare aandoeningen op en voorziet het een gepaste behandeling. Ook beantwoorden ze vragen over seksualiteit, schrijven ze contraceptie voor en voorzien ze - indien nodig of gewenst - abortussen.

Dat vrouwen in de klinieken van Planned Parenthood een abortus kunnen ondergaan, is meteen ook de reden waarom er zoveel controverse is rond de organisatie. In een land zoals de Verenigde Staten, waar conservatieve en religieuze kringen zeer uitgesproken Pro Life zijn, krijgen organisaties die abortus verdedigen het zwaar te verduren, zowel op sociaal als politiek niveau.

Het modemerk Proenza Schouler wil met een nieuwe video de organisatie steunen. Daarvoor kunnen ze rekenen op de hulp van regisseuse Harley Weir, die verschillende inspirerende vrouwen voor de lens haalde. Amber Valletta vertelt het Bijbelverhaal van Adam en Eva, transvrouw Hari Nef licht toe wat vrouwelijkheid voor haar betekent, Jemima Kirke blikt terug op de geboorte van haar kinderen en het Belgische interseks model Hanne Gaby Odiele geeft aan dat je ook een rolmodel kan zijn voor anderen zonder zelf kinderen te baren. Stuk voor stuk laten ze hun licht schijnen op wat vrouwelijkheid, gender en seksualiteit betekent voor hen.

Aan het eind van de video wordt een oproep geplaatst om Planned Parenthood te steunen. Volgens het modemerk en de modellen van dienst is de organisatie namelijk een onmisbare non-profit voor miljoenen vrouwen.