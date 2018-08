Model Cesar Casier: 'Ik ben zot van Ibiza, het kleine eilandje heeft alles wat je nodig hebt'

Cesar Casier zit niet stil. Van campagnes voor Armani, Mango en Replay tot het schrijven van twee kookboeken, hij doet het allemaal. Sinds hij als jonge Gentenaar naar New York verhuisde om zijn modellendroom na te jagen, gaat het snel. Toch is hij zijn Belgische roots niet vergeten. Vandaag lanceert Casier zijn derde kledinglijn, een eigen knitwearcollectie: 100% Belgisch én genderneutraal.

Wat was de beste zomer van je leven?

CESAR CASIER: 'Die van vorig jaar. Ik was toen overal en nergens. Voor mijn modellenwerk had ik veel opdrachten in het buitenland die ervoor zorgden dat ik van hot naar her vloog. Tussendoor ging ik ook op vakantie in Ibiza waardoor ik uiteindelijk een drietal maanden weg was van Gent. Die zomer bestond uit de perfecte combinatie van werk en vakantie. Het leren kennen van mijn huidig lief kan ook tellen als geldige argumentatie.'

Heb je een ultiem zomerboek? / Welk boek moeten we deze zomer zeker lezen?

CASIER: 'Ik ben iemand die heel graag biografieën leest. Die over Peggy Guggenheim vond ik heel tof en heb ik een drietal jaar geleden uitgelezen op vakantie.'

Wat is je favoriete zomerbestemming?

CASIER: 'Ik ben zot van Ibiza. Je kan daar goed en chic uitgaan, maar tegelijkertijd ook goedkoop gaan eten. Er zijn drukke, maar ook verlaten strandjes. Bovendien is het een leuke plek om te shoppen en is het niet zo lang vliegen. Je hebt er kortom alles wat je nodig hebt, verzameld op een klein eiland.'

Waarheen trek je deze zomer?

CASIER: 'Ik trok al naar het Griekse eiland Paxos en ging op vakantie naar Ibiza. Puglia staat ook nog op de planning in september, maar ik wil mij nu vooral focussen op mijn knitwear collectie die op 21 augustus gelanceerd wordt.'

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

CASIER: 'Voor altijd. Ik ben een echt zonnekind. Doordat ik in de zomer geboren ben en mijn verjaardag graag vier, is de zomer altijd een periode om naar uit te kijken. In de winter probeer ik ook zoveel mogelijk de zon op te zoeken en ga ik voor mijn werk naar Australië of Kaapstad. Voor mij mag de zomer dus eeuwig duren, hoewel ik op kerstmis wel graag sneeuw heb.' (lacht)

Favoriete bezigheid bij slecht weer?

CASIER:' Een hele dag koken ofwel films kijken.'

Reis je liefst solo, romantisch met twee of in groep?

CASIER: 'Hoe raar het ook klinkt, ik reis graag alleen. Dat komt door mijn werk. Alleen reizen is heel makkelijk, je moet met niemand rekening houden. Ik ben het ook gewoon om heel snel in te checken. Op vakantie daarentegen ga ik niet graag alleen. Dat doe ik liever met vrienden, in groep. En dan nog het liefst met de trein omwille van de beweegruimte die je hebt.'

Wat is je favoriete zomerfestival?

CASIER: 'Ik ben niet echt een festivalganger. WeCanDance probeer ik jaarlijks te bezoeken en vind ik wel tof omdat al mijn vrienden daar zijn. Pukkelpop is ook een favoriet omdat dat nog redelijk klein is in vergelijking met bijvoorbeeld Rock Werchter.'

Aan welke ijssmaken kan jij niet weerstaan? En welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

CASIER: 'Hazelnoot. En mocht ik er zelf een mogen lanceren dan zou ik voor popcorn kiezen.'

Wat is de grootste vestimentaire zomerblunder volgens jou?

CASIER: 'De driekwartbroek vind ik afschuwelijk, een bermudashort - zeker bij vrouwen - vind ik heel lelijk en de Teva's vind ik ook echt niet mooi.'

Wat was de eerste reis die je ooit alleen maakte?

CASIER: 'Toen ik zeventien was ging ik voor mijn modellenwerk helemaal alleen naar Korea. Ik was best wel zenuwachtig omdat dat niet bij de deur is en ik helemaal in mijn eentje ging. Mijn allereerste vakantie zonder ouders was naar Lloret De Mar, heel marginaal, toen ik veertien of vijftien jaar was.'

Vertel ons over een klein, geheim adresje in het buitenland dat je kent.

CASIER: 'Cala Bonita is mijn favoriete strandje in Ibiza. En het aanpalende restaurant is ook fantastisch. Dat zijn mijn secret spots in Ibiza waar ik echt heel graag naar toe ga.'

Wat is je favoriete stad ter wereld?

CASIER: 'Sydney. Doordat ik daar eventjes gewoond heb, heb ik veel mooie herinneringen aan die plek. Het eten in Sydney is fantastisch, de natuur is indrukwekkend mooi en er zijn ongelofelijk toffe stranden én mensen. In Europa is Lissabon mijn favoriet.'

Wat is de meest overschatte reisbestemming?

CASIER: 'Ik ben niet zo'n Barcelona-fan. Iedereen is daar altijd heel enthousiast over, maar voor mij doet Barcelona niks. Die stad wordt overrompeld door de toeristen en naar mijn ervaring is de gastronomie er ook niet zo geweldig. Heel veel van mijn vrienden vinden Barcelona een fantastische stad en ik begrijp echt niet waarom.'

Als je je minibar zelf zou kunnen vullen, wat steekt er dan zeker in?

CASIER: 'Ruinart Champagne. Ik ben een echte vierder en drink heel graag champagne, dus een goede fles champagne mag zeker niet ontbreken. Bruiswater voor de dag erna. Ik zou er sowieso ook karamel popcorn insteken, mijn favoriet. En ook wat gezonde snacks, zoals humus en groentjes om in te doppen. Als laatste een Sanpelligrino Orange voor de frisse smaak.'

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit meebracht?

CASIER: 'Allemaal potjes en keramiek uit Tokio. Ik ben een grote fan van mooie borden en koffietasjes als mensen komen eten. In Tokio heb ik meteen een hele voorraad ingeslagen. Als ik op vakantie ga, probeer ik sowieso altijd een souvenir mee te brengen. Zijn het geen kruiden, dan is het een armbandje of iets uit keramiek.'

Grappigste reisanekdote?

CASIER: 'Drie dagen nadat ik met mijn beste vriendin mijn achttiende verjaardag gevierd had in Lissabon, hebben we een ticket terug geboekt omdat we het daar zodanig tof vonden. Ook een leuke anekdote is dat ik met mijn beste vriendin in Ibiza toekwam en blijkbaar een hotel in Mallorca had geboekt in plaats van Ibiza. Alle betaalbare hotels waren al volzet, dus we stonden letterlijk met onze valiezen op het strand. Het hotel in Mallorca had dezelfde naam, vandaar de fout. We zijn allemaal vrienden beginnen bellen die daar al een slaapplek hadden en met veel geluk hebben we dan nog iets gevonden.'