Modeacademie onder vuur na zelfdoding student: 'De tijden zijn veranderd, we moeten actie ondernemen'

Is de Modeacademie van Antwerpen een gevaarlijke sekte? 'Neen', zegt schoolhoofd Johan Pas, na een vernietigend artikel over de school van de website The Business Of Fashion. 'Maar het is een feit dat bepaalde dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. De tijden zijn veranderd. We moeten de opleiding grondig tegen het licht houden, en op bepaalde punten veranderen.'