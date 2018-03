Mode-icoon Hubert de Givenchy sterft op 91-jarige leeftijd

De jurk van Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany's, wie kent ze niet? De man die verantwoordelijk is voor deze iconische look, de Franse ontwerper Hubert de Givenchy, is op zaterdag 10 maart overleden. Dat meldt zijn familie via het persagentschap AFP.

Hubert James Taffin de Givenchy werd in 1927 geboren in het Franse Beauvais, in een adellijke familie. Graaf de Givenchy raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de mooie jurken van de gasten op societyfeestjes van zijn ouders, en richtte in 1952 - hij was toen 25 - het modehuis Givenchy op. Hij stond bekend om zijn nette manieren en discipline. Zijn grote idool en leermeester was Cristóbal Balenciaga.

De couturier was de persoonlijke ontwerper van de actrice Audrey Hepburn. De Givenchy ontwierp zowel de kledij die ze op de filmset droeg, als haar persoonlijke garderobe. De actrice was ook de inspiratie van zijn eerste parfum, 'L'Interdit'.

Zijn designs werden nog door tal van andere beroemde vrouwen gedragen, van prinses Grace van Monaco tot Jackie Kennedy en Jane Fonda. De Givenchy verkocht zijn label in 1988 voor 45 miljoen euro aan LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Hij bleef wel aan boord als hoofdontwerper, tot hij in 1995 met pensioen ging.

In de jaren na zijn pensioen werd de Givenchy opgevolgd door een resem van ontwerpers, waaronder John Galliano, Alexander McQueen en Julien McDonald. Riccardo Tisci kwam in 2005 aan het roer te staan van het mode-imperium en bleef er twaalf jaar de creatieve leider. In 2017 volgde Clare Waight hem op, de allereerste vrouwelijke artistiek directeur van het merk.

De Franse couturier overleed zaterdag in zijn slaap, bevestigt zijn levenspartner Philippe Venet aan AFP. Hij werd 91 jaar oud.

(Belga/LP)