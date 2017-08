De investeerder JAB Holding, die Jimmy Choo kocht in 2011 en ook eigenaar is van onder meer Douwe Egberts, verkocht luxemerk Jimmy Choo aan handtassenmaker Michael Kors. JAB wil zich meer focussen op haar koffie- en broodjesmerken.

Business of Fashion ziet in de overname een consolidatie van de luxe-industrie. Zo kocht Michael Kors-rivaal Coach Inc. eerder dit jaar ook al Kate Spade & Co.

Het huidige management van Jimmy Choo zou volgens Michael Kors gewoon aangesteld blijven.