Medeoprichter Yves Saint Laurent overleden

De Franse zakenman, mecenas en homorechtenactivist Pierre Bergé, voormalige vriend van ontwerper Yves Saint Laurent, is op vrijdag 8 september na lange ziekte om 05u39 in zijn huis in Saint- Rémy-de-Provence overleden. Dat meldt de Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation aan AFP.

In 1958 komt uit de relatie tussen Yves Saint Laurent, die net weg is bij Christian Dior, en Pierre Bergé een vruchtbare creatieve samenwerking. Onmiddellijk zijn de rollen gedefinieerd: Pierre Bergé is de manager en financier, Yves Saint Laurent is de kunstenaar.

Yves Saint Laurent overleed in 2008. 'Voor mij was Yves veel meer dan een couturier - het ging verder dan dat. Hij veroorzaakte een revolutie, een transformatie die de samenleving doordringde. Hij was een uitvinder', vertelde Bergé over zijn vriend aan de Franse Vogue.

Bergé was activist. Eerder dit jaar werd hij genoemd als een van de machtigste mannen in Frankrijk en zijn steun aan de huidige Franse president Emmanuel Macron was essentieel. 'Hij was een prachtige en lyale vriend', zei de voormalige Franse minister van cultuur Jack Lang, 'Zijn inzet om middelen te bieden voor het onderzoek naar AIDS is bewonderingswaardig.'

Een overzicht van zijn carrière volgt later op deze site.