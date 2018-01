Marie Jo lanceert badkleding geïnspireerd door iconische vrouwen

De allereerste collectie zwemkleding van Marie Jo bestaat uit zes verschillende ontwerpen, verkrijgbaar in verschillende pasvormen omdat het merk wil inspelen op de behoeften van verschillende vrouwen en verschillende lichamen. Zo zijn de badpak- en bikinimodellen verkrijgbaar met beugels of beugelloos, met lining of zonder lining, strapless of met halter.

Nog voor de collectie goed en wel gelanceerd is, viel ze al in de prijzen. Samen met de zustermerken Andres Sarda Baño en PrimaDonna Swim, ontving Marie Jo Swim de MarediModa Creative Excellence Award. Deze internationale award wordt jaarlijks toegekend aan een merk of groep, die uitblinkt in R&D, creativiteit, innovatie en kwaliteit.