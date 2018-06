Maastrichts modefestival 'Fashionclash' viert tiende verjaardag

Het Maastrichtse 'Fashionclash'-festival viert haar tienjarig bestaan met de speciale editie 'Fashion My Religion!'. De jubileumeditie van het internationale en interdisciplinaire evenement nodigt meer dan 150 onwerpers en podiumkunstenaars uit van onder andere Duitsland, Italië en Portugal. Het festival bestaat uit een driedaagse pelgrimsroute die langs 26 locaties loopt met expo's, talks, theater- en dansvoorstellingen.

Vrijdagavond kan je naar enkele sprekers - in een opgeblazen roze kerk - gaan luisteren. Op zaterdag vindt de modeshow met meer dan 30 ontwerpers plaats in de SAM Decoratiefabriek. Tenslotte is er zondagnamiddag de lezing 'a clash of values'.