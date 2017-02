Maakt het dragen van vrolijke kle(u)ren ons gelukkig?

'De kleren maken de man', het is een gekende uitdrukking en er schuilt een waarheid in. Niet alleen omdat kleding een indruk nalaat, maar ook omdat ze de gemoedstoestand van de drager kan beïnvloeden.

Modeontwerpers geven ons tijdens de warmere maanden van 2017 een fikse dosis feelgood in de vorm van felle, vrolijke kleuren. Met stip op één staat geel, in alle tinten die we ons kunnen inbeelden. Voor iedere huidtint bestaat er wel een tint geel die flatteert en een glimlach op je gezicht tovert.

Maar ook tijdens een filmavondje worden we geïnspireerd. De gele jurk van Emma Stone in La La Land staat inmiddels op ieders netvlies gebrand.

De poster van de publiekslieveling voor de Oscars toont Ryan Gosling in een wit hemd en Emma Stone in een zomerse gele jurk. De kijker maakt onmiddellijk de associatie met vrolijke musicalnummers, zwoele avonden en romantische uitjes. En ook de outfits van televisiepersonages zoals Kimmy Schmidt of Rebecca Bunch van Crazy Ex-Girlfriend reflecteren hun emoties.

Pop!

Ook andere opvallende kleuren, zoals groen en roze, domineren de voorjaarsmode. Pantone riep Greenery uit tot kleur van het jaar en Viktoria Beckham kleedde zich voor de uitreiking van de Woolmark Prize in het blauw en oranje.

En ook op beautyvlak wordt de lente van 2017 een kleurenexplosie: popkleuren, eighties verwijzingen en zelfs bloemen op het gelaat. Vrolijk, vrolijker, vrolijkst. En doe daar maar een roze of blauwe coupe bij, want ook ons haar mag lentekolder uitschreeuwen.

De wetenschap

In een studie uit 2012 getiteld 'Enclothed Cognition' gingen researchers na in welke mate kleren hebben op de psychologische processen van de drager. De symbolische betekenis van een outfit in combinatie met de fysieke ervaring van het dragen van een kledingstuk werd door de wetenschappers nagegaan door een experiment met doktersjassen. In een van de tests kregen de proefpersonen een doktersjas aan. Groep A werd verteld dat het een doktersjas was en groep B dat het een jas van een schilder was. De mensen met de doktersjas, die ook de link legden met een dokter, konden de taken die ze kregen van de researchers met meer focus uitvoeren dan zij die dachten dat ze gekleed gingen als een schilder.

Carolyn Mair, een psychologe die gespecialiseerd is in modepsychologie, legt aan The Guardian uit dat kleding wel degelijk een invloed heeft op je gemoed, maar dat de drager vooral moet geloven in de betekenis van de kleur of outfit om effectief te zijn. Kleuren hebben in verschillende culturen andere betekenissen. Een witte outfit wordt bij ons bijvoorbeeld geassocieerd met zomerse taferelen of een bruidslook, maar wordt in China gedragen om te rouwen. Afhankelijk van die associatie zullen dragers tijdens het uitkiezen van een outfit andere beslissingen nemen.

Symbolische betekenis

'Wanneer mensen geloven in de symbolische betekenis van hun kleding, kan het hun cognitieve processen beïnvloeden en dus ook emoties versterken', licht de psychologe toe. Geluk schuilt dus niet in trendkleuren, maar in outfits kiezen waarin je je zelfzeker voelt. Dat bepaalde kleuren als vrolijker worden beschouwd dan anderen heeft wel degelijk invloed op hoe we ons voelen wanneer we iemand zien in een vrolijke look of zelf een gele jurk pikken uit onze kleerkast.

Die associaties met kleuren, hoe bekend ook, gebeuren niet altijd bewust. In een studie naar het effect van de kleur rood, ontdekten wetenschappers dat mannen zich sneller aangetrokken voelen tot vrouwen die rood dragen. Toch gaven de mannelijke proefpersonen aan dat kleur geen invloed heeft op hun rating. Ze kozen dus volledig onbewust voor de foto's met vrouwen die een rode outfit aanhadden.

Dus heb je na het kijken van La La Land zin gekregen om een vrolijke kleur aan te trekken en tapdansend door het leven te gaan? Ga ervoor, want je maakt niet alleen jezelf gelukkig, maar waarschijnlijk ook iedereen rondom je. Ook al hebben ze niet door waarom ze zo gelukkig worden van die felgekleurde wervelwind die net voorbij danste.