Lefto en Nancy Eissaoui tonen hun geliefde Brussel in campagne Uniqlo

'De lancering van Uniqlo in de Belgische hoofdstad is een belangrijke mijlpaal voor ons. Brussel is een ruimdenkende stad die trots kan zijn op de diversiteit van haar samenleving. Mensen in Brussel kunnen er zichzelf zijn en dat apprecieert UNIQLO enorm. Het unieke karakter van de stad diende ook als inspiratie voor de tagline van de openingscampagne: Essentially You,' klinkt het bij Kohsuke Kobayashi, operationeel directeur van Uniqlo België.

Uniqlo lanceert de People Campaign dit jaar in teken van de opening van de derde winkel in België. Lefto, Nancy Eissaoui, Carl Anders Sven Hultin (CASH), AnneZagré en Sophie Lauwers vormen het groepje van vijf locals wiens creativiteit en ondernemingszin in de kijker worden gezet. Ze tonen in een video hun persoonlijke stijl en band met Brussel.

Lefto, pseudoniem van Stéphane Lallemand, is DJ, producer, curator en radiopersoonlijkheid. Hij heeft zijn eigen programma op het radiostation Studio Brussel. Lefto reist met zijn eclectische DJ-sets de hele wereld rond, maar hij keert even graag terug naar huis, naar zijn geliefde Schaarbeek. 'Brussel is een muzikale melting pot. Dankzij de verschillende achtergronden van de mensen die er wonen, staan ze heel erg open voor verschillende soorten muziek.'

Nancy Eissaoui en haar man Hassan zijn de oprichters van CHYL, een biologische concept store in de Louisa-wijk van Brussel met lekkere en gezonde voeding en gastenkamers, een plek waar ze al hun dromen en passies willen waarmaken samen met hun dochter Iris. 'Ik denk dat Brussel echt een eigen identiteit heeft.'