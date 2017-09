Leer bij over de toekomst van de modesector tijdens Fashion Talks

Tijdens Fashion Talks, de conferentie over hoe de mode-industrie echt werkt en evolueert, krijg je een blik achter de schermen van één van de meeste inspirerende sectoren. Flanders DC organiseert een dag vol boeiende talks, break-out sessies en momenten om te netwerken.

Of je nu zelf een merk hebt, communicatie of marketing verantwoordelijke bent, als journalist over mode schrijft, model bent, als fotograaf in aanraking komt met de modesector of studeert in de mode: iedereen die modeprofessional is of wil zijn kan iets bijleren tijdens Fashion Talks. Dries Van Noten, Scott Belsky, Tommy Ton, Angelo Flaccavento werden alvast aangekondigd als sprekers.

Maar naast luisteren naar inspirerende talks, is er ook ruimte om met elkaar in dialoog te treden. Je kunt bovendien ontmoetingen opzetten met specifieke mensen via de Conversation Starter app. 's Avonds wordt het evenement afgesloten met een heuse fashion party.