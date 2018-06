Leder uit fruitschillen en jurken van schimmel: alternatieven voor textiel op komst

De kledingverkoop is in vijftien jaar verdubbeld naar meer dan 100 miljard stuks in 2015. Tegelijk dragen consumenten hun kleren steeds minder vaak. Meer dan 70 procent van de kleding wordt uiteindelijk verbrand of gestort in plaats van hergebruikt. 'Als de mode-industrie circulair wil worden, moet het echt beter mogelijk worden om producten te recycleren', zegt Jan van Dam, biomaterialendeskundige bij WUR.

Gaan winkelen is vandaag complexer dan ooit. Wat betekenen al die labels in je kleding of op voedingsproducten, en zijn ze wel even betrouwbaar? Waarom zou je afzien van goedkope ketens als heel wat dure merken evengoed in louche sweatshops produceren? Weet je eigenlijk wel wat er op je bord ligt, of wat je op je huid smeert? Is bio beter of ga je voor organic, en wat is nu eigenlijk het verschil? Wie weet wat het beste voor je is en hoe je moet navigeren in een bos vol onheilspellende berichten en goedbedoeld advies? Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wel beter wìl consumeren, maar dat we gewoon niet weten hoe. Ontdek daarom onze gids bewust consumeren.