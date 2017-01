Klerewereld: waarom ik als modefan walg van de mode-industrie

Waar ik die liefde voor mode vandaan heb is mijn ouders een raadsel. Het is in ieder geval niet met de paplepel ingegoten. Ik verslond als jonge tiener modemagazines, vergaapte me aan etalages in de winkelstraten, verknipte stof om mijn vier Barbies aan te kleden en vond bijna iedere dag een excuus om in de verkleedkoffer te duiken. Maak u geen zorgen, ik had ook tal van andere hobby's en schepte evenveel of meer plezier in de literaire klassiekers als in Vogue. Voor mij maakt mode deel uit van zelfexpressie en vrijheid. Met mode bedoel ik geen trends, maar mooie en creatieve outfits, met liefde gemaakt.

