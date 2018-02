Op de catwalk krijgen we de nieuwe mannen- en vrouwencollectie van Tommy Hilfiger en de nieuwe samenwerking met model Gigi Hadid te zien. Zoals voorgaande edities, werkt de show volgens het See now, buy now principe, wat wil zeggen dat de collectie die voorgesteld wordt op de runway onmiddellijk beschikbaar is.

Timing:

20u start preshow

20.30u start show