Karl Lagerfeld gaat in zee met Vans voor collab

De herfst van 2017 markeert de een samenwerking die de iconische handtekening 'Off The Wall' van Vans met de flamboyante stijl van Karl Lagerfeld combineert. De capsulecollectie bevat twaalf verschillende stuks, van schoenen langs T-shirts tot rugzakken. De ganse collectie werd geproduceerd in het Lagerfeldse kleurenpallet zwart-wit.

Angie Dita, Senior Footwear Designer bij Vans licht de samenwerking toe: 'Onze teams hebben nauw samengewerkt voor deze collectie. En dat om de eigenzinnige DNA's van beide merken allebei op hun manier weer te geven.

Om de handtekening van Karl Lagerfeld te vertalen, hebben we zorgvuldig gezocht naar dat matelassé-effect in de vorm van een K; anderzijds hebben we gewerkt op een herinterpretatie van het dambordmotief.

Als kers op de taart, mocht het welbekende silhouet van Karl niet ontbreken.'