Karl Lagerfeld brengt exclusieve collectie uit voor Zalando

Het moet dé droom zijn van veel fashionista's: Karl Lagerfeld lanceert een exclusieve collectie voor Zalando. De modegoeroe ontwierp de coolste zonnebrillen, horloges, tasjes en t-shirts voor het internetpubliek.

Wie had ooit gedacht dat je een jurk of tasje van Karl Lagerfeld kan kopen via Zalando? De Duitse modeontwerper maakt je dromen waar. De collectie is zowel voor mannen als vrouwen en bevat zonnebrillen, horloges, tassen en shirts. Op de site wordt de collectie omschreven als een mix tussen 'streetwear' en 'verfijning'. De kleren keuren vooral rood, zwart, roze en wit.

Het goedkoopste item koop je volgens De Standaard voor 54,95 euro, het duurste item kost dan weer 294,95 euro. Het is trouwens niet de eerste keer dat Zalando samenwerkte met een ontwerper, eerder ontwierp het Nederlandse ontwerpduo Viktor & Rolf nog een collectie voor de webwinkel.