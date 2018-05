Juttu zoekt jonge Belgische fashion- of designmerken voor hun #ikkoopbelgisch pop-up space

Van 18 oktober tot 28 november wordt de Juttu pop-up space omgetoverd tot een #IkKoopBelgisch corner. Zo wil Jutto jong, creatief en lokaal talent graag een duwtje in de rug geven.

Urban conceptstore Juttu staat voor merken met een verhaal en biedt een mix aan van fashion en design. Juttu startte in november 2015 en heeft 5 winkels in België - in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Roeselare - en een tweetalige webshop.

Met de Ik koop Belgisch-campagne, zet Flanders DC en MAD Brussels labels van eigen bodem in de verf. Ze moedigen consumenten aan om Belgisch te kopen en dat trots uit te dragen.

In de #IkKoopBelgisch pop-up space is er ruimte voor meerdere Belgische designers.