Jong en ambitieus talent uit Nieuw-Zeeland bestormt fashion scene op haar eigen manier

Maggie Marilyn richtte haar eigen merk op in 2016 en mag haar collecties nu al in de mooiste on- en offline winkels hangen. Haar aanpak is gedurfd, duurzaam en succesvol. Maggie Marilyn is het ultieme bewijs dat high fashion en sustainability hand in hand kunnen gaan.