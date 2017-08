'Jezus is een stijlicoon': Fergus Purcell over zijn inspiratiebronnen

Fergus Purcell is al lang geen onbekende meer in het mode- en skatingcircuit. Hij begon als creatieve kracht voor de Londense skateshop Palace, werkte al voor Marc Jacobs en is nu ontwerper bij Aries, waarmee hij met zijn partner Sofia Prantera jongenskledij bedenkt voor meisjes. Wat hij ook doet, de Engelsman bewaart steevast zijn onafhankelijke geest. In dit filmpje praat hij over hoe het straatbeeld hem inspireert en hoe muziek, kunst en mode voor hem verbonden zijn.

Bread & Butter by Zalando is een drie dagen durend festival van de stijl en cultuur in Berlijn. Van 1 tot 3 september zal je in de Arena Berlin talks kunnen meemaken, modeshows bewonderen, exclusieve limited editions scoren, workshops volgen en nog veel meer, allemaal rond het thema 'bold'. Tickets voor Bread & Butter zijn nog verkrijgbaar op breadandbutter.com/tickets.