Jeansgigant Levi's stelt ambitieuze klimaatdoelen

Denim is een van de meest vervuilende items in onze kleerkast. Zowel in productie als distributie heeft jeans een enorme impact op mens en milieu. Denim sluist er enorm veel water, energie en chemische stoffen door. De meeste denimmerken gaan daarom op zoek naar manieren om te verduurzamen. Maar het kan ook helemaal anders. Verschillende ondernemers nemen het heft in eigen handen en produceren jeans die op verschillende manieren duurzamer zijn dan de gangbare denimmerken. Circulaire productieprocessen zijn bijvoorbeeld duurzamer dan productieprocessen waarvoor nieuw textiel aangeboord moet worden.

Gaan winkelen is vandaag complexer dan ooit. Wat betekenen al die labels in je kleding of op voedingsproducten, en zijn ze wel even betrouwbaar? Waarom zou je afzien van goedkope ketens als heel wat dure merken evengoed in louche sweatshops produceren? Weet je eigenlijk wel wat er op je bord ligt, of wat je op je huid smeert? Is bio beter of ga je voor organic, en wat is nu eigenlijk het verschil? Wie weet wat het beste voor je is en hoe je moet navigeren in een bos vol onheilspellende berichten en goedbedoeld advies? Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wel beter wìl consumeren, maar dat we gewoon niet weten hoe. Ontdek daarom onze gids bewust consumeren.