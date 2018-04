Jake Gyllenhaal droomt van vliegen in campagnefilm van Cartier

De campagne is geïnspireerd op de Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont, die bevriend was met Louis Cartier en in 1904 de ontwikkeling van het eerste echte polshorloge inspireerde.

'Ik wilde een Fellini-achtige fantasiewereld creëren om het spannende verhaal door de ogen van Cartier te vertellen', vertelde Brits regisseur Seb Edwards. 'Ik probeerde de geest van Alberto Santos-Dumont te vangen en zijn obsessie met vliegen, snelheid en gevaar. Ik stelde me voor hoe zijn dromen eruitzagen, en bedacht wat wilde beelden, een abstracte fantasie.'

Het ambassadeurschap voor de Santos de Cartier-lijn is nog maar de tweede keer dat Jake Gyllenhaal zich tot een dergelijke opdracht laat verleiden, nadat hij vorig jaar al te zien was in een campagne voor Calvin Klein.

Cartier van zijn kant rekent filmsterren al langere tijd tot 'vrienden van het huis', maar dan op informele manier. De band met Hollywood werd vorig jaar al aangehaald door een samenwerking met regisseur Sofia Coppola, die toen de campagnefilm voor het Panthère-juweelhorloge verzorgde.

