Ivanka Trump stopt met haar modemerk omwille van controverse

De dochter van Donald Trump was al meer dan een jaar niet meer actief in haar eigen modebedrijf, omdat het botste met haar rol als adviseur van de president. Het modemerk kende heel veel kritiek en boycots. Ze werd door sociale media beschuldigd van hypocrisie omdat het motto van haar merk de hashtag #WomenWhoWork tegenstrijdig was met de mensonwaardige situaties waarin haar kleren werden geproduceerd.

Het zou echter niet omwille van financiële redenen zijn dat Ivanka de knoop zou hebben doorgehakt. Wel zou ze kritiek gekregen hebben over haar functie binnen het Witte Huis: er zou sprake geweest zijn van belangenverstrengeling.

Bovendien had Ivanka veel beperkingen op haar eigen bedrijf gelegd. Die beperkingen houden in dat ze niet mocht uitbreiden naar de internationale markt, de nieuwe leiders van het bedrijf moesten telkens haar toestemming krijgen wanneer er deals werden afgesloten. 'Het merk was niet bedoeld om ter plaatse te blijven trappelen, het was de bedoeling dat het merk zou groeien', verklaarde de woordvoerder van Ivanka Trump.

Zelf wist ze niet of ze ooit zou terugkeren naar het bedrijf: 'Ik weet wel dat mijn focus in de nabije toekomst volledig ligt op het werk dat ik in Washington doe. Daarom is dit de enige eerlijke beslissing voor mijn team en partners', aldus de topadviseur van Donald Trump.