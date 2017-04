Is Marokko het nieuwe Bangladesh voor de textielindustrie?

Een groot betonnen gebouw in Sale, de voorstad van de Marokkaanse hoofdstad Rabat, gonst van de bedrijvigheid. Dames zitten aan computers of staan gebogen over een ouderwets tekenvel om nieuwe ontwerpen te bedenken. Achterin worden discussies gehouden over lappen stof, afkomstig uit China, Turkije en Europa, die in deze fabriek omgetoverd worden tot het nieuwste fashion item van een groot warenhuis. Allereerst worden ze gesorteerd en op maat geknipt, vervolgens worden ze vervoerd naar een grote hal waar honderden tafeltjes met naaimachines staan, met daarachter Marokkaanse vrouwen - meestal traditioneel gekleed met hoofddoek - die opgaan in hun werk. Sjaals, jurken en t-shirts: ze naaien de patronen in een recordtempo aan elkaar.

...