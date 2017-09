In memoriam Pierre Bergé: 'Je moet de conservatieve krachten in de samenleving altijd de arm omwringen'

"Ik was een ongediplomeerde ambtenaarszoon en kwam uit een eenvoudig dorp met weinig intellectuele stimulansen in de Charente- Maritime. In Parijs ging er dus een wereld voor me open. Ik ontdekte er de klassieke muziek, raakte als boekenhandelaar bevriend met Albert Camus en Jean-Paul Sartre, en gaf een politiek tijdschrift uit. We gingen failliet na twee nummers, en journalist worden lukte al helemaal niet. Maar dat was niet erg, ik ben toch meerderheidsaandeelhouder van Le Monde geworden (lacht)" .

