In de kast van Vincent Buyssens: 'Iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij wil'

Vincent Buyssens is een zelfverklaarde nerd en werkt als social media expert voor het creatief bureau Friendship, waar hij gelukkig volledig zichzelf kan zijn op gebied van stijl. 'Ik draag wat mij gelukkig maakt, ook al stoppen mensen mij daardoor in bepaalde hokjes.' Wij mochten zijn kledingkast induiken en kregen er een gesprek over persoonlijke stijl en duurzaamheid bovenop.