In de kast van Naomi Timmerman: 'Ik shop bewuster en dat maakt me oprecht gelukkig'

Naomi Timmerman runt de blog Dress Your Life en baat met Maxime Van Hees het Mechelse vegan ontbijt- en lunchplekje Bar Botanica uit. We doken in haar kledingkast voor een gesprek over duurzame mode en persoonlijke stijl.