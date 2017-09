In de kast van Loes Vandekerckhove: 'Als consumenten meer vragen stellen, zullen modemerken beter hun best doen'

Op haar appartement in Antwerpen kijken we samen naar de kleerkast van Loes Vandekerckhove. 'Als je mijn volledige garderobe zou zien, zou je merken dat die uitgebreider is dan wat er hier hangt. Bij mijn ouders liggen nog kledingstukken, maar hier in Antwerpen hangt wat ik het meest draag. Ik denk vaak dat ik altijd dezelfde kleren aantrek, maar mijn vriendinnen verzekeren me dat dat niet zo overkomt', lacht ze.

...